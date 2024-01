TCE condena ex-vereadora de Anaurilândia por irregularidades em prestação de contas

Nesta quinta-feira (18), o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) publicou a condenação e aplicação de multa à ex-vereadora-presidente da Câmara Municipal de Anaurilândia, Lucimara Auxiliadora Palmeira, devido a irregularidades na prestação de contas referentes ao exercício financeiro de 2017.

A decisão, embasada em um acórdão, destaca diversas irregularidades apontadas no processo:

1. O cargo de controlador interno não foi preenchido, optando-se pela contratação de uma empresa para serviços contábeis, contrariando a norma legal.

2. Falta de encaminhamento do parecer técnico do Controle Interno.

3. Inconformidades no preenchimento de demonstrativos contábeis, como o Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais, Demonstrativo de Variações Patrimoniais e Demonstrativo de Fluxo de Caixa, violando normas contábeis.

4. Apresentação ilegível dos demonstrativos contábeis.

5. Ausência de Notas Explicativas.

O relator do caso, Conselheiro Osmar Domingues Jeronymo, concluiu que a ex-vereadora não seguiu corretamente as normas contábeis e orçamentárias, cometendo equívocos na contabilização dos recursos e não justificando adequadamente as irregularidades.

A decisão do TCE-MS determinou:

1. A irregularidade das contas anuais de gestão da Câmara Municipal de Anaurilândia, exercício financeiro de 2017, de responsabilidade de Lucimara Auxiliadora Palmeira.

2. Aplicação de multa no valor de 100 UFERMS à ex-vereadora-presidente.

3. Concessão de 45 dias úteis para o recolhimento da multa ao FUNTC/MS.

A íntegra da decisão pode ser acessada [aqui]

