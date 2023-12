TCE-MS suspende licitação em Aral Moreira

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) emitiu uma decisão liminar, ontem (19), suspendendo o Pregão Presencial nº 51/2023, pertencente ao Processo Administrativo nº 0139/2023, promovido pelo Município de Aral Moreira. O objeto do pregão era a contratação de uma empresa especializada para fornecimento de licença e locação de sistemas de Gestão Pública, com duração de 12 meses.

A decisão foi motivada por uma denúncia apresentada ao TCE-MS, na qual a denunciante alegou diversas irregularidades no certame. A denunciante, que já presta serviços relacionados ao objeto licitado, destacou as seguintes falhas no Pregão Presencial nº 51/2023:

1. Falta de acesso às informações do certame;

2. Carência de motivação para abertura do certame;

3. Direcionamento no Estudo Técnico Preliminar;

4. Improcedência na justificativa apresentada no Termo de Referência;

5. Ausência de ampla pesquisa de mercado;

6. Discrepância na redação do objeto;

7. Preâmbulo do Edital em desrespeito ao art. 40 da Lei nº 8.666/93, entre outras.

O conselheiro relator do caso, Célio Lima de Oliveira, destacou a existência de problemas tanto formais quanto substanciais na licitação, demandando esclarecimentos por parte da Prefeitura Municipal de Aral Moreira para a continuidade do certame.

O ponto mais grave, conforme destacado por Célio Lima de Oliveira, é a informação de que a pesquisa de preços ignorou propostas mais vantajosas, sem apresentar justificativas adequadas.

Diante desses elementos, o conselheiro decidiu deferir a medida cautelar para a suspensão do Pregão Presencial. A decisão exige que a Prefeitura apresente as justificativas necessárias e corrija as irregularidades apontadas na denúncia. Os responsáveis têm um prazo de 5 (cinco) dias úteis para cumprir as determinações.

