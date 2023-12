TCE-MS suspende liminar e autoriza processo seletivo em Campo Grande

Saiba Mais Justiça Processo seletivo da prefeitura de Campo Grande é suspenso

Na última sexta-feira, 22 de dezembro, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), em regime de plantão, suspendeu uma liminar que interrompeu um processo seletivo da Prefeitura de Campo Grande. A decisão, que autoriza a retomada do processo seletivo, foi proferida pelo conselheiro Osmar Domingues Jeronymo, após recurso apresentado pelo município.

O processo seletivo simplificado, regido pelo Edital n. 20/2023-01, visava a contratação de profissionais para diversas áreas, incluindo auxiliar administrativo e financeiro, cuidador social, educador social, motorista, técnico de atividades socioculturais (educação física) e terapeuta ocupacional. A previsão inicial de 786 vagas foi ajustada pela decisão do TCE, permitindo a continuidade do processo com um máximo de 522 vagas.

A nova determinação exige a retificação do Edital n. 20/2023-01, com a devida publicação e a necessária readequação. A decisão é considerada um êxito para Adriane Lopes, mandatária do município. A chefe do executivo municipal terá um prazo de 20 dias para comprovar as adequações, sob pena de multa.

Confira a íntegra da decisão do conselheiro Osmar Domingues Jeronymo [clique aqui].

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Justiça Processo seletivo da prefeitura de Campo Grande é suspenso

Deixe seu Comentário

Leia Também