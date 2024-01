TCE multa prefeito por irregularidades nas contas do Fundo de Assistência Social em Aral Moreira

O prefeito de Aral Moreira, Alexandrino Arévalo Garcia, foi multado pelo Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul após serem identificadas irregularidades nas contas do Fundo Municipal de Assistência Social referentes ao ano de 2020. A decisão foi publicada no Diário Oficial nesta terça-feira (16).

A equipe da Divisão de Contas de Governo e Gestão do TCE analisou as contas e identificou os seguintes problemas, denominados como 'achados':

1. Remessa intempestiva dos balancetes mensais;

2. Não envio dos documentos obrigatórios;

3. Divergência nas disponibilidades financeiras;

4. Divergência entre o superavit financeiro e a diferença do ativo e passivo financeiro;

5. Ausência de publicação das notas explicativas junto às Demonstrações Contábeis;

6. Inconsistência no teor do parecer do controle interno.

O Ministério Público de Contas emitiu parecer opinando pela irregularidade da prestação de contas, alinhando-se aos motivos apresentados.

No processo de ampla defesa e contraditório, o prefeito foi intimado a se pronunciar sobre as irregularidades. Apesar de apresentar resposta e documentos, as falhas apontadas não foram corrigidas, conforme descreve a decisão.

Após análise dos apontamentos, o Conselheiro Marcio Campos Monteiro, relator do caso, declarou as contas como irregulares e aplicou uma multa de 50 UFERMS ao chefe do executivo municipal. A decisão foi unânime entre os demais membros da Corte de Contas.

Para acessar a decisão na íntegra, clique aqui.

