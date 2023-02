Telegram paga multa de R$ 1,2 milhão ao STF

O Telegram informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que efetuou o pagamento de multa fixada em R$ 1,2 milhão, após decisão do ministro Alexandre de Moraes por conta do descumprimento de uma ordem judicial imposta à plataforma.

A multa surgiu após a plataforma ter descumprido com a decisão judicial de não bloquear a conta do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que apoiou os ataques terroristas às sedes dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro, além de dois perfis do youtuber Monark e os perfis “PatriotasB” e da ativista “Professora Paula Marisa”.

No documento enviado ao STF, a plataforma ressalta que fez o depósito somente pela decisão judicial, e reiterou o pedido para julgamento do agravo regimental, que pede afastamento ou redução do valor da multa.

