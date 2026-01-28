Menu
Menu Busca quarta, 28 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Justiça

Tentativa de homicídio em Campo Grande 'rende' pena de 3 anos em regime aberto

A vítima perdeu grande quantidade de sangue à época dos fatos e precisou levar cerca de 20 pontos cirúrgicos em decorrência do ataque

28 janeiro 2026 - 13h36Vinícius Santos

O Tribunal do Júri de Campo Grande condenou, na terça-feira (27), Rodival Martins, de 69 anos, pelo crime de tentativa de homicídio ocorrido em 3 de maio de 2023, no bairro Vila Neusa, na Capital.

De acordo com a denúncia, o acusado atacou a vítima com golpes de faca, e o homem só não morreu por circunstâncias alheias à vontade do réu. A acusação sustenta que a tentativa de homicídio teria sido motivada por desgosto do acusado com os faróis (xenon) do carro da vítima, que estariam ligados.

O caso foi levado a júri popular. Durante o julgamento, a defesa pediu:

  • - a desclassificação do crime para outro delito não doloso contra a vida;

  • - o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, sob alegação de violenta emoção;

  • - e o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Ao analisar o caso, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do crime de tentativa de homicídio doloso, além de acolher a causa especial de diminuição de pena.

Com isso, o réu foi condenado a 3 anos e 4 meses de reclusão. O juiz Carlos Alberto Garcete fixou que o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto. Da condenação, cabe recurso.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Miguel faleceu no acidente de trânsito
Justiça
Motorista bêbado que matou criança e idosa em acidente na Capital vai a júri popular
Menina sofria violência sexual -
Interior
TJ mantém condenação de homem que estuprou a enteada mais de 10 vezes em MS
Dinheiro sujo
Interior
TJ nega soltar servidor acusado de desviar mais de R$ 5 milhões da prefeitura de Inocência
Cerimônia de acordo - Foto: TJMS/Divulgação
Interior
TJMS firma acordo com a União das Câmaras de Vereadores para reforçar proteção às mulheres
Procurador-Geral de Justiça Romão Ávila - Foto: Assecom/MPMS
Justiça
Sem concorrência, Romão Ávila deve seguir como chefe do MPMS
MPMS investiga empresa turística em Bonito por poluição e destruição de vegetação aquática
Justiça
MPMS investiga empresa turística em Bonito por poluição e destruição de vegetação aquática
Caso foi atendido pela Defensoria Pública -
Justiça
Prefeitura é acionada na Justiça por deixar população em situação de rua "desassistida"
Reunião - Foto: Divulgação MPT-MS
Justiça
MPT-MS negocia com prefeitura de Campo Grande pagamento a catadores de recicláveis
TJMS confirma júri popular para acusado de homicídio ocorrido em 2006 no Santo Eugênio
Justiça
TJMS confirma júri popular para acusado de homicídio ocorrido em 2006 no Santo Eugênio
Dupla foi presa em flagrante pelo homicídio
Justiça
Mulher envolvida no homicídio da prima em Campo Grande vai continuar presa

Mais Lidas

A confusão aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Adolescente é espancado a pauladas após bater em menino autista no Parque Ayrton Senna
Carro desviou de buraco e atingiu o motociclista
Trânsito
AGORA: Motorista desvia de buraco, atinge moto e mata motociclista no Jardim Seminário
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/1/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/1/2026
Motociclista foi identificado pelas autoridades
Trânsito
Ajudante de pedreiro é a vítima fatal do acidente com carro no Jardim Seminário