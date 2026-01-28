Tentativa de homicídio em Campo Grande 'rende' pena de 3 anos em regime aberto

O Tribunal do Júri de Campo Grande condenou, na terça-feira (27), Rodival Martins, de 69 anos, pelo crime de tentativa de homicídio ocorrido em 3 de maio de 2023, no bairro Vila Neusa, na Capital.

De acordo com a denúncia, o acusado atacou a vítima com golpes de faca, e o homem só não morreu por circunstâncias alheias à vontade do réu. A acusação sustenta que a tentativa de homicídio teria sido motivada por desgosto do acusado com os faróis (xenon) do carro da vítima, que estariam ligados.

O caso foi levado a júri popular. Durante o julgamento, a defesa pediu:

- a desclassificação do crime para outro delito não doloso contra a vida;

- o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, sob alegação de violenta emoção;

- e o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Ao analisar o caso, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do crime de tentativa de homicídio doloso, além de acolher a causa especial de diminuição de pena.

Com isso, o réu foi condenado a 3 anos e 4 meses de reclusão. O juiz Carlos Alberto Garcete fixou que o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto. Da condenação, cabe recurso.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também