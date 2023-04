Thiago Brennand chega ao Brasil ainda hoje

O empresário e herdeiro Thiago Brennand deve chegar ao Brasil, escoltado por equipe da Polícia Federal (PF), ainda na tarde deste sábado (29), no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Brennand foi preso dia 17 em um hotel em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, após a justiça do país autorizar, dia 15, a extradição dele ao Brasil.

A equipe responsável por trazer o empresário de volta a território brasileira é formada por um delegado, dois agentes da Polícia Federal e um escrivão da Interpol treinado em jiu-jítsu, e embarcou em direção ao país árabe na quinta-feira (27).

Atualmente o herdeiro tem cinco mandados de prisão preventiva em seu nome pelos crimes de estupro, agressão, cárcere privado e ameaça.

