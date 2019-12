TJ atenderá pela manhã nesta quarta

Além da concessão da Comenda do Mérito Judiciário 2019, o horário de funcionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), excepcionalmente nesta quarta-feira (4), será no período matutino das 7h30 às 13h30, em virtude da solenidade de comemoração dos 40 anos do Poder Judiciário do MS.

No Fórum de Campo Grande e no Centro Integrado de Justiça (Cijus), o horário de atendimento permanece inalterado. A alteração do horário de expediente é valida somente para o Tribunal de Justiça.

Em comemoração aos 40 anos, o TJMS também realizará homenagens. Os primeiros a receberem serão os integrantes do Tribunal Pleno e alguns desembargadores. Depois, serão estendidas a servidores e magistrados da Capital e do interior.

Haverá ainda na festa dos 40 anos um momento de agradecimento aos parceiros do Pacijus, pessoas e empresas que contribuíram para a mais abrangente ação social realizada pelo Tribunal de Justiça.

