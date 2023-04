TJ confirma concurso de juiz substituto dia 30 de abril

Após receber da 44ª Promotoria de Justiça uma “recomendação”, para republicar o Edital nº 1/2023 do 33º Concurso para Juiz Substituto do Estado, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), respondeu ao ofício “repelindo veementemente a tentativa de tumultuar o certame”.

O pedido da 44ª Promotoria de Justiça era para que o Edital fosse retificado de forma que contasse expressamente a existência de vaga para pessoa com deficiência, em quantitativo mínimo, com reabertura das inscrições e recomendou a suspensão do concurso, que conta com quase 4 mil inscritos, e que tem as provas objetivas marcadas para o próximo dia 30 de abril.

Conforme defendido em nota pelo TJMS, se o concurso fosse suspenso prejudicaria milhares de pessoas, sobretudo as de outros Estados. "A Presidência da Banca Examinadora já respondeu ao ofício repelindo veementemente a tentativa de tumultuar o certame que vem sendo realizado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, instituição de renomada experiência em prestação de serviços e que cumpre todas as prescrições previstas na Resolução nº 75/2009, do Conselho Nacional de Justiça”.

Ainda segundo o Tribunal de Justiça, foi reservado, conforme preconiza a Lei, o quantitativo de 5% (cinco por cento) do total das vagas para as pessoas com deficiência. "Assim, o Edital de abertura do 33º Concurso, embora não tenha publicado a quantidade de vagas, garantiu e previu, em seu item 5 , todas as disposições para a inscrição na vaga de candidato com deficiência, possibilitando a participação a todo aquele que se enquadre na condição de pessoa com deficiência e que apresente documentação comprovando, ainda que preliminarmente, essa condição".

Sendo assim o concurso será mantido, inclusive com as 63 inscrições que já foram feitas para concorrer na vaga de pessoa com deficiência.

