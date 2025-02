TJ confirma liberdade a mãe e padrasto envolvidos na morte de menino de 2 anos na Capital

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) confirmou recentemente a decisão que concedeu liberdade provisória a Eduardo José Barbosa e Marcieli de Jesus Vieira, acusados pela morte de Jhemerson de Jesus Belmonte, de 2 anos. Eduardo é o padrasto da criança, e Marcieli é a mãe.

A decisão, que ratificou uma liminar concedida em dezembro de 2025, substitui a prisão preventiva de Eduardo por medidas cautelares, incluindo:

- Manter atualizado o endereço onde poderá ser encontrado.

- Comparecer a todos os atos do processo.

- Comparecer mensalmente em juízo para justificar suas atividades.

- Proibição de sair da comarca sem autorização judicial.

- Proibição de frequentar bares e similares.

- Monitoramento eletrônico por até 180 dias.

O julgamento considerou a desclassificação da acusação de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte, além da primariedade de Eduardo e a apresentação de um novo endereço, superando a falta de residência fixa. Marcieli também teve a liberdade provisória concedida, desde que comprove o endereço à autoridade.

A Procuradoria-Geral de Justiça foi favorável à concessão da ordem, e a decisão foi unânime, com a participação dos desembargadores Ruy Celso Barbosa Florence, Luiz Gonzaga Mendes Marques e José Ale Ahmad Netto.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também