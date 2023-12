TJ empossou ontem Fernando Campos

Na tarde de ontem, quarta-feira, 13 de dezembro, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) deu posse ao novo desembargador, Fernando Paes de Campos, completando assim sua composição com 37 magistrados.

A solenidade, que lotou o plenário de juízes da Capital e do interior, magistrados aposentados, autoridades, familiares e amigos, marcou a promoção por merecimento de Fernando Paes de Campos. A decisão foi tomada pelo Tribunal Pleno em 22 de novembro, e a cerimônia de posse foi conduzida pelo Desembargador Carlos Eduardo Contar.

Durante a recepção, Contar destacou a trajetória do novo desembargador, recordando a época em que ambos atuaram juntos em comarcas do interior. O Desembargador Contar também ressaltou a contribuição de Fernando Paes em diferentes cargos, incluindo seu papel como juiz auxiliar em diversas instâncias do judiciário.

“Depois de tudo isso, prezado Des. Fernando, sua promoção por merecimento não seria apenas decorrente de suas qualidades técnica-profissionais, mas tornou-se justa e indispensável em razão de ter expurgado boa parte dos seus pecados nos últimos quatro anos e meio, carregando o custoso fardo de atender meus reclamos, exigências, cobranças e indignações acerca dos erros e necessidades administrativas, das quais V. Exa., calma e controladamente, sempre deu respostas sábias, positivas e equilibradas”, destacou.

Num discurso emocionado, Fernando Paes de Campos fez uma retrospectiva de sua carreira, enfatizando sua ligação profunda com a magistratura. O novo desembargador compartilhou experiências desde os tempos de concurso, passando por diversas comarcas, cargos administrativos e casos de julgamento que considera lições de vida. Ele expressou seu amor pela família e ressaltou que, apesar das dificuldades naturais da carreira, sua paixão pela magistratura permanece inabalável.

"Tive vitórias e tive derrotas, mas minha jornada sempre esteve diretamente ligada à magistratura. Mesmo na vida pessoal, todos os meus planos sempre tiveram como pano de fundo a magistratura. Magistratura que abracei como profissão e como paixão. Tive a extrema felicidade de me apaixonar pela função que eu mesmo elegi e, dessa forma, não vi o tempo passar", disse ele.

Ao receber a medalha Ordem do Mérito Judiciário, no Grau Grã-Cruz, Fernando Paes de Campos destacou a vitória pessoal que representa sua nomeação como desembargador. Ele reconheceu os desafios que o aguardam, comprometendo-se a cumprir sua missão com responsabilidade, sem decepcionar o tribunal, familiares e amigos.

"Minha missão começa com a responsabilidade de suceder a Desa Dileta que soube, como poucos, misturar na justa proporção a austeridade com a ternura, a técnica jurídica com a empatia humana. Meu sonho de magistrado não mudou e continua sendo julgar e distribuir justiça. O magistrado se realiza não quando alcança os mais altos cargos, mas quando encontra, depois de muita reflexão, a solução justa para um caso difícil. Vou me esforçar, no limite de minha capacidade, para cumprir minha missão e não decepcionar meu tribunal, minha família, meus amigos e meu pai. Este é o compromisso que assumo na data de hoje”.

O Presidente do TJMS, Desembargador Sérgio Fernandes Martins, encerrou a solenidade dando as boas-vindas ao novo desembargador.

“Bem-vindo, Des. Fernando. Vossa Excelência já é um dos nossos, não apenas pelos 30 anos de magistratura, mas por estar conosco aqui há bastante tempo. Pessoa afável, de bom convívio, que todos gostam e admiram. É natural que viesse compor conosco esse colegiado. É merecida sua ascensão”, finalizou.

