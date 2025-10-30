Menu
Justiça

TJ leva Carreta da Justiça e Van do Juizado Especial para o Rodeio Fest em Campo Grande

Segundo o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, a intenção é promover a cidadania e o acesso à Justiça em diferentes contextos sociais

30 outubro 2025 - 08h51Vinícius Santos
Carreta durante atendimento à população. Foto: TJ/MSCarreta durante atendimento à população. Foto: TJ/MS  

A Carreta da Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) estará presente no Rodeio Fest, que integra a programação da ExpoGenética MS, realizada no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. O evento começa nesta quinta-feira (30) e vai até 8 de novembro.

A participação do TJMS ocorre no âmbito do “Rodeio Fest Inclusivo”, iniciativa que alia tradição e solidariedade, promovendo a inclusão social de crianças com deficiência, especialmente autistas e pessoas com síndrome de Down. O projeto oferece momentos de lazer e aprendizado em um ambiente acolhedor.

O evento contará com estrutura acessível, incluindo salas sensoriais, atividades educativas e espaços de convivência administrados por entidades beneficentes. Além do TJMS, diversos órgãos parceiros estarão presentes oferecendo serviços à população.

Durante o Rodeio Fest, a Carreta da Justiça realizará atendimentos ao público, com serviços como emissão de documentos, orientações jurídicas, reconhecimento de firma, autenticação de documentos e encaminhamento de ações de menor complexidade, aproximando a Justiça das pessoas em situação de vulnerabilidade.

Paralelamente, a Van do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos estará no local com equipe técnica e servidores, prestando orientação sobre direitos do consumidor, cidadania e funcionamento do Juizado, além de fornecer informações sobre canais de atendimento e o papel do Poder Judiciário em eventos esportivos e culturais.

De acordo com o TJMS, a participação nesses eventos reforça o compromisso do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul com a promoção da cidadania e o acesso à Justiça em diferentes contextos sociais, levando informação e serviços à população também em espaços culturais e comunitários.

