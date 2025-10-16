Menu
Justiça

TJ manda PF demitir policial que passou dados à organização criminosa de Jamilzinho

Envolvido na morte do "Playboy da Mansão", Everaldo Monteiro de Assis, o "Jabá", teve sua pena confirmada e demissão do serviço público determinada pelo TJMS, para "proteger a Administração Pública"

16 outubro 2025 - 12h12Vinícius Santos
"Playboy da Mansão" Marcel Costa Hernandes Colombo, 31 anos, foi assassinado com tiros de pistola 9mm"Playboy da Mansão" Marcel Costa Hernandes Colombo, 31 anos, foi assassinado com tiros de pistola 9mm  

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) determinou a demissão e prisão imediata do policial federal Everaldo Monteiro de Assis, conhecido como “Jabá”, condenado a 16 anos e 6 meses de reclusão por participação na trama criminosa que culminou na execução de Marcel Costa Hernandes Colombo, o “Playboy da Mansão”. Marcel, de 31 anos, foi executado a tiros enquanto estava em uma cachaçaria na avenida Fernando Corrêa da Costa, em Campo Grande, em outubro de 2018.

Segundo os desembargadores, “O objetivo da norma é proteger a Administração Pública, dela extirpando funcionários cujo perfil não se coadune aos deveres que lhe são inerentes”. O acórdão do Tribunal, com 92 páginas, apontou que Jabá “não zelou pelas suas obrigações funcionais e deveres de ética, ao concorrer para a prática do crime de homicídio, considerando que fez levantamento sobre a vida da vítima aproveitando-se das facilidades de acesso a bancos de dados públicos em razão do cargo que ocupava, de modo que correta a aplicação da penalidade de perda do cargo”. Para o Tribunal, ele violou os deveres inerentes ao seu cargo ao concorrer para o homicídio.

A defesa pleiteou, em suas razões recursais, “a redução da pena-base no mínimo legal e o afastamento da penalidade de perda do cargo”, mas o pedido não foi acolhido. Pelo contrário, a pena de Jabá foi aumentada de 8 anos e 4 meses para 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e o Tribunal determinou sua prisão imediata. 

A decisão se deu em conformidade com o Tema nº 1.068 da Repercussão Geral firmada pelo STF, que estabelece que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

Natureza da Medida: O relator, desembargador Waldir Marques, consignou que esta não é uma prisão preventiva, mas sim a execução provisória da pena decorrente da condenação pelo Conselho de Sentença, e seu voto prevaleceu integralmente no julgamento dos recursos.

Outros condenados pela execução de Marcel Colombo

- Jamil Name Filho, o “Jamilzinho” – apontado como mandante do crime, teve a pena aumentada de 15 anos para 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado. O tribunal manteve o entendimento de que ele ordenou a morte de Marcel, executada por integrantes de sua organização criminosa.

- Marcelo Rios – ex-guarda municipal de Campo Grande, condenado por homicídio qualificado, teve a pena aumentada de 15 anos para 21 anos, 10 meses e 15 dias, igualmente em regime fechado. Rios foi considerado o intermediário entre o mandante e os executores, sendo responsável por organizar e dirigir as ações do grupo criminoso.

- Everaldo Monteiro de Assis, o “Jabá” – teve a pena elevada de 8 anos e 4 meses para 16 anos e 6 meses de reclusão. O Tribunal manteve a perda do cargo público, considerando que a pena supera quatro anos e que ele violou deveres funcionais ao repassar informações sigilosas à organização criminosa chefiada por Jamilzinho. Jabá recorria em liberdade, mas com a decisão, o TJMS determinou sua prisão imediata e a demissão da Polícia Federal.

- Rafael Antunes Vieira – ex-guarda civil metropolitano de Campo Grande, condenado por ocultação de arma de fogo, teve sua pena ajustada de 2 anos e 6 meses para 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto. O Tribunal reconheceu pequena redução de ofício, mantendo a condenação pelo crime.

