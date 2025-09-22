Menu
Menu Busca segunda, 22 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

TJ mantém condenação de homem por matar criança atropelada no Nova Lima

A vítima foi atropelada em 2012 enquanto Magno Henrique Martins dos Santos fugia da polícia

22 setembro 2025 - 11h12Vinícius Santos     atualizado em 22/09/2025 às 11h38
Rayane de Amorim Piccelli Pereira, de 6 anos - Rayane de Amorim Piccelli Pereira, de 6 anos -   (Foto: Reprodução / G1)

Em decisão recente, desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) mantiveram a condenação de Magno Henrique Martins dos Santos, condenado a 21 anos e 4 meses de reclusão e 6 meses de detenção.

Magno (36 anos de idade) foi condenado por atropelar e matar Rayane de Amorim Piccelli Pereira, de 6 anos, em 28 de fevereiro de 2012, por volta das 17h20, na rua Major Giovani Francisco Nadalin, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. O atropelamento ocorreu enquanto ele fugia da polícia, estando na época foragido por tráfico de drogas, com mandado de prisão em aberto.

O réu passou por dois julgamentos. Na primeira ocasião, em 5 de agosto de 2014, o Conselho de Sentença acolheu a tese da defesa e desclassificou o crime para homicídio não doloso. 

O Ministério Público recorreu, solicitando novo julgamento, que ocorreu em 12 de julho de 2016. Neste segundo júri, Magno foi condenado por homicídio qualificado por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme artigos 121, §2º, incisos I e IV, §4º, e 330 do Código Penal. A pena foi fixada em regime inicialmente fechado.

A defesa recorreu ao TJMS com pedido de revisão criminal, buscando desclassificação para homicídio culposo, alegando ausência de dolo eventual e requerendo liberdade provisória. 

Em decisão recente, o relator, desembargador Waldir Marques, negou o pedido, destacando que a revisão criminal não se destina a reexaminar fatos e provas já analisados pelo júri, mas apenas corrigir falhas específicas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

O TJMS ressaltou que, em julgamentos pelo Tribunal do Júri, vigora o princípio da soberania dos veredictos, e que o pedido de revisão não poderia servir como nova instância recursal. A decisão foi unânime na 2ª Seção Criminal do tribunal, mantendo a condenação de Magno Henrique Martins dos Santos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Lula e Jorge Messias -
Internacional
Agência confirma revogação de visto do Advogado-Geral da União pelos EUA
Agência dos Correios
Justiça
STF decide sobre prazo de prescrição de cinco anos em ações contra os Correios
Candidata, Rose Modesto (União Brasil)
Política
Com gasto de R$ 13,3 milhões, Justiça Eleitoral aprova contas de campanha de Rose Modesto
Homem que matou o "amigo" em Campo Grande pega 17 anos de prisão
Justiça
Homem que matou o "amigo" em Campo Grande pega 17 anos de prisão
Foto: TJMS
Justiça
Justiça Itinerante oferece atendimentos gratuitos em bairros da Capital
Cliente será indenizado em R$ 10 mil após delivery errar pedido e polícia ir até sua casa
Justiça
Cliente será indenizado em R$ 10 mil após delivery errar pedido e polícia ir até sua casa
Carteira de trabalho digital e física
Justiça
Justiça nega vínculo empregatício de maquiadora com salão em Campo Grande
TJMS lança manual orientativo sobre cumprimento de decisões judiciais na área da saúde
Justiça
TJMS lança manual orientativo sobre cumprimento de decisões judiciais na área da saúde
Bens doados - Foto: TJMS
Justiça
TJMS realiza doação de equipamentos a entidades sociais em Mato Grosso do Sul
Dr. José Henrique Kaster -
Justiça
Juiz Henrique Kaster é transferido para a 4ª Vara Criminal de Campo Grande

Mais Lidas

Foto: Reprodução
Cidade
JD1TV: Pelos cabelos, mulheres brigam por brindes durante ação pública no Noroeste
Foto: reprodução
Clima
Mato Grosso do Sul terá frio acompanhado de chuva na próxima semana
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Polícia
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Viatura Polícia Militar
Polícia
Mulher espalha fofoca e apanha da sobrinha em Campo Grande