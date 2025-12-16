Menu
Justiça

TJ mantém preso acusado de tentativa de homicídio que estava foragido desde 1997

O desembargador Jairo Roberto de Quadros, ao negar a liminar para soltura, destacou que não se verifica constrangimento ilegal no caso e que o pedido deve ser analisado com cautela

16 dezembro 2025 - 10h54Vinícius Santos

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) negou o pedido de liberdade a Everaldo Beleza Noé, de 53 anos, que era procurado pela Justiça de Campo Grande desde 1996, por envolvimento em um caso de tentativa de homicídio.

Everaldo estava foragido desde 1997 e foi capturado em 3 de dezembro de 2025, na cidade de Porto Velho (RO), cerca de 30 anos após os fatos que lhe foram imputados. Após a prisão, a defesa entrou com pedido de habeas corpus, alegando que a detenção violaria o princípio da razoabilidade. 

Segundo os advogados, a liberdade do acusado não representaria risco, destacando que ele possui 53 anos, exerce atividade lícita como eletrotécnico, é arrimo de família, tem residência fixa e é pai de uma filha pequena. 

A defesa também afirmou que Everaldo é portador de hipertensão, necessitando de acompanhamento médico contínuo, e que a decisão que decretou sua prisão estaria baseada em motivos genéricos.

O pedido incluía a concessão de liminar para expedição de alvará de soltura, com ou sem medidas cautelares, e a adoção de medidas alternativas à prisão preventiva previstas no Código de Processo Penal.

No entanto, o desembargador Jairo Roberto de Quadros, ao negar a liminar, destacou que não se verifica constrangimento ilegal no caso. Ele afirmou que é necessário analisar a situação com mais cautela e determinou que fossem aguardadas informações da autoridade coatora para deliberação futura.

Dessa forma, Everaldo permanecerá preso enquanto o processo judicial segue em andamento.

