TJ-MS condena supermercado a pagar R$ 41 mil para mulher roubada em estacionamento

A Justiça condenou um supermercado de Campo Grande a indenizar uma mulher que foi assaltada e teve seu carro roubado dentro do estacionamento do estabelecimento. A sentença é desta quinta-feira (6).

Conforme publicado no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS), o roubo ocorreu em 2013 quando a vítima deixou o veículo da sua empresa de refrigeração no estacionamento do supermercado e foi fazer compras.

Ao retornar, ela foi abordada por dois homens armados que levaram o automóvel, documentos pessoais, cartões de crédito e outros objetos pertencentes a empresa. O caso foi registrado na polícia. Entretanto, o veículo não foi encontrado.

Ao pedir a indenização, a vítima alegou que o carro era financiado e que ainda faltavam 23 parcelas para ser quitado. Argumentou ainda que sem o bem e com a obrigação do pagamento sua empresa acabou indo a falência.

O supermercado, por sua vez, alegou no processo que a mulher não tinha provas de que o veículo esteve no estacionamento e nem que o roubo ocorreu dentro do estabelecimento.

Em sua sentença, o juiz Wilson Leite Corrêa, 5ª Vara Cível de Campo Grande, alegou que os elementos contidos no processo geraram a conclusão de que o roubo do carro ocorreu efetivamente no estacionamento da empresa.

Por isso, o juiz condenou a empresa a indenizar a mulher pelo dano material, que foi a perda do veículo, estipulando como valor o preço de mercado do automóvel, R$ 31,2 mil e ainda R$ 10 mil pelos danos morais.

