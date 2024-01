TJ nega habeas corpus para 'Mistério do PCC' condenado por assassinato em Campo Grande

Saiba Mais Polícia Polícia encontra restos mortais de desaparecido na Chácara dos Poderes

Eder de Barros Vieira, conhecido como "Mistério do PCC", atualmente com mandado de prisão em aberto, teve seu pedido de Habeas Corpus indeferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

O criminoso foi condenado a 20 anos de prisão em regime fechado pela execução de Sandro Lucas de Oliveira, conhecido como "Alemãozinho", ocorrida em dezembro de 2019.

Durante o julgamento, "Alemãozinho" foi brutalmente decapitado e enterrado como resultado do "tribunal do crime", que visava punir membros de facções rivais. A defesa de Eder de Barros Vieira argumentou que o mandado de prisão seria resultado de constrangimento ilegal, buscando anular a ordem judicial.

O desembargador Luiz Gonzaga Mendes Marques, relator do caso, indeferiu o pedido de contramandado. Além disso, o desembargador requisitou informações ao juiz que expediu o mandado e determinou a audição do Ministério Público.

