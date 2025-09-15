Menu
Menu Busca segunda, 15 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

TJ nega liminar e mantém suspenso salário de R$ 35 mil do prefeito de Naviraí

A análise do desembargador Dorival Renato Pavan aponta descumprimento do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal

15 setembro 2025 - 10h37Vinícius Santos
Rodrigo Massuo Sacuno - Rodrigo Massuo Sacuno -   (Foto: Divulgação)

O prefeito de Naviraí, Rodrigo Massuo Sacuno (PL), teve mais uma derrota na Justiça em sua tentativa de validar a Lei Municipal nº 2.578/2024, que prevê aumento do salário do chefe do Executivo de R$ 18 mil para R$ 35 mil mensais.

A lei está suspensa desde julho por decisão liminar do juiz Eduardo Magrinelli Júnior, em ação popular movida pelo advogado Daniel Ribas da Cunha. Desde então, o município e o prefeito têm recorrido às instâncias superiores, sem sucesso.

O mais recente recurso foi analisado pelo desembargador Dorival Renato Pavan, presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), que manteve a liminar do juiz da 1ª Vara Cível de Naviraí, indeferindo as alegações do município.

No recurso, a administração municipal argumentou que a suspensão da lei causaria “insegurança institucional” e comprometeria áreas como a saúde, alegando que o aumento do salário do prefeito serviria como teto para os demais servidores. O município também apresentou estudo de impacto orçamentário, afirmando que o aumento não violaria a Lei de Responsabilidade Fiscal.

O desembargador Dorival Renato Pavan, ao decidir, afirmou que a lei fere o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que proíbe atos que aumentem despesas com pessoal nos 180 dias anteriores ao fim do mandato, para evitar comprometer gestões futuras. Segundo ele, a fixação de subsídios para a próxima legislatura não pode se sobrepor às regras de planejamento fiscal.

Com isso, o pedido do município para suspender a liminar foi indeferido, mantendo-se a suspensão da lei que prevê o aumento salarial. Sobre isso, ainda tem outros dois recursos a serem julgados pelo TJMS.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ex-prefeito de Maracaju, Celso Luiz da Silva Vargas -
Interior
Ex-prefeito de Maracaju é condenado por uso irregular de fundos previdenciários
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Justiça
Fazenda em Porto Murtinho é alvo de investigação do MP por queimada irregular
TJMS nega descondenar ex-PM envolvido em esquema de jogos de azar
Justiça
TJMS nega descondenar ex-PM envolvido em esquema de jogos de azar
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Geral
Gastos com diárias do MPMS chegam a R$ 480 mil em agosto
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
Justiça
Capataz é condenado a 19 anos de prisão por matar gerente de fazenda em Campo Grande
Foto: TJMS
Justiça
Justiça Itinerante estará no Tiradentes e Noroeste nesta semana; veja agenda
Governador Eduardo Riedel participou das conversas para novas instalações
Justiça
Mato Grosso do Sul pode ganhar seis novas varas federais e ampliar atendimento
Iniciativa busca incentivar a participação da sociedade no Tribunal do Júri
Justiça
Quer fazer a diferença? TJ abre inscrições para jurados voluntários em MS
Jamil Name Filho, o "Jamilzinho"
Justiça
STJ mantém Jamilzinho em presídio federal e destaca "acentuada periculosidade"
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Ministério Público fiscaliza atuação dos Conselhos Tutelares em Mato Grosso do Sul

Mais Lidas

Geovana foi diagnosticada com Leucemia Linfoblástica Linfótica
Cidade
Família faz apelo por doação urgente de sangue O- para menina com leucemia
Autor de furtos imobilizado por moradores
Polícia
JD1TV: Moradores capturam homem furtando fios e o amarram com corrente
Luiz deixou o hospital sem receber alta médica
Polícia
Homem que fugiu de hospital é encontrado morto no matagal em Três Lagoas
Vendas liberadas! Ingressos para show da Ana Castela já estão disponíveis; veja valor
Comportamento
Vendas liberadas! Ingressos para show da Ana Castela já estão disponíveis; veja valor