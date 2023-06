TJ publica gabarito definitivo do concurso para juiz substituto

Estão publicados no Diário da Justiça desta quarta-feira (31), os editais 6 e 7 do 33º Concurso Público para provimento de cargos de Juiz Substituto do Estado de Mato Grosso do Sul, com o resultado preliminar da prova objetiva seletiva.t

Todos os candidatos que realizaram esta etapa poderão visualizar suas notas e conferir os seus desempenhos individuais por intermédio do site https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmsjuiz23 .

Na relação de convocados para a segunda etapa está o total de 421 candidatos, dos quais 91 candidatos negros, 9 candidatos PcD e 1 candidato negro e PcD. O edital nº 7 convoca estes candidatos habilitados na Prova Objetiva Seletiva, na ordem de classificação, para as provas da segunda etapa que serão realizadas na UCDB – Universidade Católica Dom Bosco, localizada na Av. Tamandaré, 6000, Jardim Seminário, em Campo Grande (MS), de acordo com o seguinte calendário:

- Primeira Prova Escrita – Prova Discursiva: dia 30 de junho (sexta-feira), no período vespertino (horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul), com abertura dos portões às 11 horas e fechamento às 12 horas

- Segunda Prova Escrita – Prova Sentença Cível: dia 1º de julho (sábado), no período vespertino (horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul), com abertura dos portões às 11 horas e fechamento às 12 horas

- Segunda Prova Escrita – Prova Sentença Criminal: dia 2 de julho (domingo), no período vespertino (horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul), com abertura dos portões às 11 horas e fechamento às 12 horas

As provas serão realizadas das 13 às 18 horas (horário oficial de MS), com duração de cinco horas. A entrada dos candidatos será permitida a partir da abertura dos portões às 11 horas até o fechamento dos portões às 12 horas, sendo proibida a entrada de qualquer candidato após esse horário.

Os candidatos deverão, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmsjuiz23, para verificar o seu local de provas. Deverão realizar a prova com traje compatível com a tradição forense, sendo esta a vestimenta permitida para acesso ao fórum, ou seja, a usada em ambiente jurídico, não sendo, contudo, necessário o uso de terno e gravata aos candidatos habilitados à Segunda Etapa do Concurso.

Confira a íntegra dos editais no arquivo anexo .

