Cuidado: TJMS alerta para novo golpe

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul alertou as pessoas com processos no Judiciário sul-mato-grossense para um novo golpe que está sendo aplicado, que envolve o pagamento de guias falsas.

Os golpistas enviam, por meio de canais eletrônicos, uma Guia de Recolhimento falsa, supostamente emitida para pagamento de valores devidos dentro de ação judicial verdadeira.

O TJMS aponta que é necessário o dobro de cuidado ao receber qualquer documento desse tipo, e aponta que a guia falsa possui erros que podem ajudar a identificar a inautenticidade do documento, como edições grosseiras de texto e ausência de certificação digital, além da presença de uma conta bancária para recebimento por meio não oficial.

Ainda é apontado pelo Tribunal que os golpistas até mesmo inserem, como responsáveis pelas emissões, pessoas que sequer são magistrados do Poder Judiciário do Estado.

Também vale lembrar que, apesar de ser direcionado às pessoas com processos em aberto, não foi identificado a presença de informações sigilosas na guia falsa, de forma que não houve comprometimento ou vazamento de dados dos sistemas informáticos.

Em caso de dúvida quanto a veracidade de um documento, o TJMS orienta que o cidadão entre em contato com a respectiva vara no Fórum onde o processo tramita.

Deixe seu Comentário

Leia Também