Justiça

TJMS alerta população sobre golpes envolvendo boletos falsos de leilões judiciais

O Tribunal esclareceu que não houve invasão de sistemas nem vazamento de dados; as ocorrências referem-se apenas a falsificações

04 dezembro 2025 - 10h11Vinícius Santos

A Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) divulgou um alerta à população sobre golpes envolvendo boletos falsificados relacionados aos leilões judiciais da instituição.

Segundo a Corregedoria, criminosos têm se aproveitado da credibilidade dos leilões oficiais para aplicar fraudes contra arrematantes. O golpe consiste na emissão de boletos falsos que reproduzem, de forma ilegítima, o layout, a logomarca e informações do Tribunal, além de dados reais do processo ou do bem, mas com o código de barras alterado, direcionando o pagamento para contas dos golpistas.

O TJMS esclareceu que não houve invasão de sistemas nem vazamento de dados; as ocorrências se referem apenas a falsificações. Os boletos oficiais são únicos, gerados exclusivamente para cada lote do leilão e registrados no banco para pagamento via código de barras ou PIX.

A Corregedoria reforça que o Tribunal não envia boletos por aplicativos de mensagens, redes sociais ou intermediários. O arrematante deve acessar os documentos exclusivamente pelos canais oficiais, como o portal do TJMS, sites de leiloeiros credenciados e o sistema do leilão. A lista completa de leiloeiros credenciados está disponível em https://www.tjms.jus.br/corregedoria/auxiliares-justica.

O Tribunal já comunicou as autoridades competentes e reforça que todas as medidas internas estão sendo adotadas para garantir a segurança e a integridade dos leilões. Qualquer suspeita de fraude deve ser imediatamente informada aos canais oficiais de atendimento do TJMS.

