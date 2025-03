TJMS decide manter prisÃ£o de alvo da OperaÃ§Ã£o Snow

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) manteve, por unanimidade, a prisão preventiva de Michael Guimarães de Bairros, comerciante detido desde 15 de janeiro deste ano. Ele está preso no âmbito da Operação Snow, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS). A operação visa combater uma organização criminosa, estruturada e especializada no tráfico de drogas, especialmente cocaína.

A defesa de Michael Guimarães havia solicitado a liberdade do comerciante, argumentando a ausência de justificativa legal para a prisão preventiva, alegando que medidas cautelares alternativas poderiam ser suficientes. No entanto, os magistrados da 3ª Câmara Criminal do TJMS refutaram os argumentos, mantendo a prisão.

Segundo o Tribunal, as investigações revelaram a existência de uma organização criminosa com atuação no tráfico interestadual de drogas. A estrutura do grupo, com divisão de tarefas e participação de advogados e policiais civis, foi considerada grave, especialmente pela apreensão de mais de 538 kg de cocaína, avaliada em mais de R$ 40 milhões. O TJMS destacou que a continuidade das atividades ilícitas do grupo e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva.

O Tribunal também concluiu que as condições pessoais favoráveis de Michael Guimarães, como ser primário e ter bons antecedentes, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão, dado o risco à ordem pública e à instrução criminal.

