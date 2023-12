TJMS decide manter prisão de investigado na Operação "Traquetos"

Saiba Mais Polícia Gaeco deflagra operação 'Traquetos' contra organização de tráfico de droga

Diego Fernandes Silva, 34 anos, continuará preso após decisão recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), que negou seu pedido de liberdade. A prisão ocorreu no âmbito da Operação "Traquetos", deflagrada em 8 de março de 2023 pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Estado (MPMS).

Segundo informações do MPMS, a Operação Traquetos teve como objetivo desmantelar uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, que mantinha uma extensa rede de batedores e pontos de apoio nas cidades de Campo Grande, Anastácio e Aquidauana.

A denúncia aponta que Diego Fernandes Silva, em tese, desempenhava a função de financiador da atividade criminosa, trabalhando em conjunto com o co-denunciado Milton Moro Rabesquine, que seria pecuarista.

A defesa de Diego solicitou sua liberdade, alegando constrangimento ilegal devido à ausência dos requisitos e fundamentos legais autorizadores da prisão preventiva. Argumentaram que o acusado possui condições subjetivas favoráveis, como endereço fixo, ocupação lícita, bons antecedentes e apresentação espontânea ao GAECO, demonstrando boa-fé e colaboração com a justiça. Entretanto, as alegações da defesa foram rejeitadas pelo TJMS.

O relator da matéria, desembargador Luiz Gonzaga Mendes Marques, justificou que a liberdade de Diego representaria risco à garantia da ordem pública. Destacou que a existência de condições subjetivas favoráveis, como residência fixa, emprego lícito e bons antecedentes, não é suficiente para garantir a liberdade provisória, pois os requisitos e fundamentos legais para a custódia cautelar estavam presentes.

A decisão de negar a liberdade foi unânime entre os desembargadores da 2ª câmara criminal do TJMS.

