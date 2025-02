TJMS derruba dívida de R$ 15 milhões da família Name

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) aceitou o recurso interposto por Jamil Name Filho, Espólio de Jamil Name e Tereza Laurice Domingos Name, resultando na extinção da ação de execução, movida pela Companhia de Participações Immacolata Concezione. O débito cobrado, que superava R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), estava relacionado à Fazenda Figueira.

Efeitos da Decisão - A decisão do TJMS extinguiu a ação de execução e reconheceu a prescrição da pretensão executória. Isso significa que a dívida não poderá mais ser cobrada judicialmente. Além disso, a Companhia de Participações Immacolata Concezione foi condenada a pagar as custas processuais, despesas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Argumentos do Relator - O desembargador Marcelo Câmara Rasslan, relator do processo, explicou que a ação foi ajuizada em 2021, mas o prazo prescricional se encerrou em 01/07/2016. O relator destacou que a "inércia prolongada" da parte exequente indicou falta de diligência no trato da dívida.

O TJMS também considerou que o vencimento da dívida ocorreu em 01/07/2011, quando a indisponibilidade do imóvel foi cancelada, estabelecendo essa data como a de vencimento da dívida. O Tribunal não aceitou a possibilidade de postergação indefinida do vencimento.

A decisão enfatizou ainda a importância da boa-fé contratual, conforme o artigo 422 do Código Civil. Com isso, a cobrança da dívida foi considerada inexigível, encerrando o processo contra a família Name.

