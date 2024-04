TJMS divulga edital para preenchimento da vaga de Divoncir Maran

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Desembargador Sérgio Fernandes Martins, anunciou um edital para preencher a vaga deixada pelo Desembargador Divoncir Schreiner Maran, que se aposentou no final de semana passado, dia 7, por ter completado 75 anos.

O processo de seleção será um concurso de promoção, baseado no critério de antiguidade. Os magistrados interessados em se candidatar têm um prazo de 5 dias, contados a partir da data de publicação do edital, dia 09/04, para fazerem suas inscrições.

Este concurso é aberto apenas para magistrados de Entrância Especial. O salário do cargo de desembargador é de R$ 39.717.

