TJMS é finalista no Prêmio Inovação; votação se encerra hoje

Se encerra nesta quinta-feira (16) o prazo para cadastramento de quem estiver interessado em votar nos finalistas do Prêmio Inovação, que reconhece iniciativas e projetos inovadores no âmbito tecnológicos, de gestão e de novas metodologias aplicados no ecossistema de justiça, que tem o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul como finalista.

Essa é a quarta edição do Prêmio de Inovação do J.EX, e o Tribunal sul-mato-grossense é finalista em duas categorias, na Inovação na Gestão e Liderança Exponencial.

Na primeira categoria, a Central de Processamento Eletrônico (CPE), sob o comando do juiz Olivar Augusto Roberti Coneglian, representa Mato Grosso do Sul, competindo com outras 11 iniciativas.

Já na segunda premiação, o Des. Sérgio Fernandes Martins, presidente do TJMS, está entre os finalistas, em razão de ação Gabinete de Integração, implantada durante o início de sua gestão.

Em razão do alto fluxo de pessoas que tramitam os prédios do judiciário na Capital, totens serão disponibilizados no Fórum de Campo Grande, no Palácio da Justiça e no Centro Integrado de Justiça (Cijus) para cadastramento e votação nos dias 20 e 21 deste mês.

Interessados em se cadastrar na votação podem fazer isso ao analisar o QR Code na imagem em destace ou acessando o portal do J.EX aqui .

