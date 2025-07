TJMS firma parceria para inserir mulheres vítimas de violência no mercado de trabalho

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) formalizou na última segunda-feira (14) uma parceria com o Governo do Estado e a Prefeitura de Campo Grande para a implementação do Programa Transformação, iniciativa que busca inserir mulheres vítimas de violência e em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho.

A assinatura do termo de cooperação técnica foi realizada pelo presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, e pela Coordenadora Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, desembargadora Jaceguara Dantas da Silva. Também assinaram o documento a secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza da Silva, e a secretária-executiva da Mulher de Campo Grande, Maria Angélica Fontanari de Carvalho e Silva.

O programa está amparado pela Resolução CNJ nº 497/2023 e pelo artigo 184 da Lei Federal nº 14.133/2021 (nova Lei de Licitações), permitindo que sejam reservadas vagas em contratos administrativos para mulheres atendidas pela iniciativa.

Segundo o TJMS, a proposta é promover a autonomia financeira e o desenvolvimento profissional de mulheres que enfrentam situações de violência ou exclusão social. “A iniciativa contribuirá para o rompimento do ciclo de violência e para o desenvolvimento profissional das mulheres”, afirmou o presidente Pavan.

Durante a cerimônia, a desembargadora Jaceguara Dantas ressaltou a importância do projeto. “O programa possibilita que a mulher saia do ciclo de violência a partir de uma ação concreta, propiciando a ela empregabilidade. Não é uma pauta só do Tribunal ou dos órgãos aqui envolvidos, mas de toda a sociedade”, destacou.

Como vai funcionar

Pelo termo assinado, caberá ao TJMS:

- reservar vagas em contratos administrativos para as mulheres encaminhadas pelo programa;

- intermediar a comunicação entre as empresas contratadas e os órgãos participantes;

- fiscalizar o cumprimento do acordo.

À Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria-Executiva da Mulher, caberá:

- mapear o perfil das mulheres atendidas pela Casa da Mulher Brasileira;

- encaminhar aquelas que estiverem aptas para as vagas oferecidas.

O Estado de Mato Grosso do Sul, representado pela Secretaria de Estado da Cidadania, também será responsável por encaminhar as mulheres às vagas ofertadas pelo TJMS.

O acordo não prevê transferência de recursos entre os órgãos. Cada participante custeará as ações com orçamento próprio. O termo terá duração inicial de 60 meses, podendo ser prorrogado.

A iniciativa também permite a adesão de outros órgãos, instituições e municípios interessados, com o objetivo de ampliar a rede de apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade em todo o Estado.

