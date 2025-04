TJMS impede transferência de ex-PM acusado de tráfico para presídio comum

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) decidiu manter o ex-policial militar Laércio Alves dos Santos, condenado a 8 anos, 8 meses e 28 dias de reclusão, em um presídio militar, impedindo sua transferência para uma unidade comum.

Laércio, preso em junho de 2024 durante uma tentativa de roubo de carga de drogas, foi envolvido em um crime com seu colega de profissão, o cabo Almir Figueiredo Barros, que morreu em uma troca de tiros durante a ação. Eles faziam parte de uma quadrilha que sequestrou o motorista de um caminhão para roubar 90 quilos de maconha.

Embora tenha sido expulso da Polícia Militar, a defesa de Laércio argumentou que a sentença ainda não havia transitado em julgado e, portanto, ele deveria permanecer em um presídio militar. O juiz de 1º grau havia determinado sua transferência para um presídio comum, mas o TJMS rejeitou a solicitação, alegando que a decisão não causaria prejuízos à execução penal, e o ex-PM deverá continuar cumprindo pena no presídio militar.

