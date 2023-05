TJMS inaugura revitalização da Unei Dom Bosco

Sarah Chaves, com informações do TJMS

A Unidade Educacional de Internação (Unei) Dom Bosco que teve a revitalização feita por 25 internos do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, terá reforma inaugurada nesta terça-feira (30). O ato solene marca também o encerramento das Oficinas de Grafite ministrada por artistas locais aos adolescentes que cumprem medida socioeducativa na Unei

A revitalização da Unei Dom Bosco teve início em junho de 2022 e foi executada nos mesmos moldes do "Revitalizando a Educação com Liberdade", projeto da 2ª Vara de Execução Penal (VEP) de Campo Grande que utiliza mão de obra de reeducandos do regime semiaberto na capital.

A reforma resultou em condições adequadas para o cumprimento das medidas socioeducativas por melhorar a estrutura precária de higiene, ventilação, umidade, entre outros. Os recursos para a aquisição dos materiais foram custeados pela Central de Execução de Penas Alternativas (CEPA), vinculada à 2ª VEP.

De acordo com a Desembargadora Elizabete Anache, que responde pela Coordenadoria das Varas de Execução de Medidas Socioeducativas (Covems), não havia instalações na Unei Dom Bosco que permitissem a cada adolescente internado cumprir a medida socioeducativa imposta com o mínimo de dignidade.

Algumas diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) podem dar um norte no sentido de que o atendimento tem que ser personalizado, pois as unidades devem ser pequenas e os grupos reduzidos.

Com os muros brancos resultantes da revitalização, surgiu a ideia de decorar o espaço por meio de uma Oficina de Grafite. O projeto foi articulado como atividade de arte e cultura e como parte de responsabilização dos adolescentes pelo espaço de convivência.

O resultado das oficinas foi acompanhado de perto pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, coordenador do Comitê Gestor da Justiça Restaurativa e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que em visita institucional ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no mês de abril.

