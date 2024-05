TJMS inicia Semana de Combate ao Assédio e à Discriminação

Vinícius Santos com informações do TJMS

A partir desta segunda-feira, 13 de maio, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS) dá início à Semana de Combate ao Assédio e à Discriminação. Esta iniciativa visa ampliar as medidas de enfrentamento e prevenção ao assédio moral e sexual, não apenas para o público externo, mas também para os servidores da instituição.

Durante essa semana, tribunais em todo o país estão engajados em uma série de atividades, como rodas de conversa, treinamentos e divulgação de conteúdos relacionados ao tema. No TJMS, sob a presidência do Desembargador Sérgio Fernandes Martins, a administração tomou a frente nesse assunto delicado e procurou abordá-lo da melhor maneira possível.

Para isso, foi formada a Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, presidida pela juíza Liliana de Oliveira Monteiro. A comissão preparou uma agenda especial com diversas ações, além da produção de materiais explicativos sobre o tema para diferentes plataformas.

Entre as atividades programadas, destacam-se o "Webinário: Discriminação Institucional e Governança Inclusiva" e a assinatura da Carta de Compromisso do TJMS, na presença da Conselheira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), juíza Renata Gil. Para encerrar a semana de combate ao assédio, está previsto o "Webinário - Promovendo um ambiente seguro: Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual".

