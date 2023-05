TJMS instala Gabinete de Integração da Justiça em Nova Andradina

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Desembargador Sérgio Martins, participou nesta terça-feira (23), em Nova Andradina da instalação do primeiro Gabinete Itinerante de Integração da Administração do Tribunal, ocasião em que também foram entregues computadores para atender os servidores da Comarca.

O ato, realizado no Plenário do Tribunal do Juri do Fórum de Nova Andradina, foi conduzido pelo , Desembargador Sérgio Fernandes Martins, que na oportunidade, lançou ações administrativas, como o Programa Valoriza, que tem por objetivo atender os Magistrados e Servidores do Judiciário com melhoria no ambiente de trabalho, com aprimoramento dos serviços de prestação jurisdicional, incrementando novas ferramentas de gestão.

O Desembargador também assinou ordens de serviços e de compras, a exemplo da implantação de placas de energia fotovoltaicas para atender a demanda do prédio do Fórum local.

Ainda durante a cerimônia, o presidente do TJ entregou ao Procurador do Município Daniel Bastos, que no ato representou o prefeito Gilberto Garcia, o esboço do programa Lar Legal, projeto elaborado pelo Tribunal de Justiça para atender os municípios na efetivação de ações de regularização fundiária.

A solenidade também contou com a presença do deputado estadual Roberto Hashioka, das juízas da Comarca de Nova Andradina, Ellen Priscile Xandu Kaster Franco e Cristiane Aparecida Biberg de Oliveira.

