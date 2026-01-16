Menu
Menu Busca sexta, 16 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

TJMS mantém 8 anos de prisão a homem que abusou sexualmente de menor

O Tribunal de Justiça manteve a penalidade aplicada pela Comarca de Três Lagoas

16 janeiro 2026 - 08h36Vinícius Santos
Menina sofria violência sexual - Menina sofria violência sexual -   (Foto: Ilustrativa / EyeEm / Freepik)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) negou absolvição a um homem condenado pela Justiça de Três Lagoas por estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). A vítima tinha 13 anos na época dos fatos.

O réu, A. de S. F., havia sido condenado inicialmente a 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de indenização mínima de R$ 10.000,00 à vítima.

A defesa recorreu alegando insuficiência de provas e que o réu não sabia a idade da vítima, além de pedir redução da pena e afastamento da indenização.

Ao analisar o caso, os desembargadores da 3ª Câmara Criminal do TJMS mantiveram a condenação, mas afastaram a indenização mínima, porque não havia pedido expresso na denúncia.

Para a Justiça, a palavra da vítima é suficiente para comprovar crimes sexuais, e consentimento ou aparência física de menores de 14 anos não excluem o crime.

A decisão reforça que o réu tinha ciência da idade da vítima, descartando a alegação de erro de tipo, e a condenação permanece em vigor.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Zeca do PT - FOTO: Lucas Caxito  
Justiça
Zeca do PT cobra R$ 181 mil por ter sido exposto por promotores do MPMS
Papudinha
Justiça
Papudinha foi determinada após Bolsonaro pedir prisão domiciliar
Fachada Central de Atendimento ao Cidadão
Justiça
Justiça barra novo pedido de liminar contra o IPTU em Campo Grande
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
Transparência
Ouvidoria da Justiça de MS recebeu mais de 1,6 mil reclamações em 2025
Viatura PCMS -
Polícia
Investigação sobre assassinato com golpes de pá em Campo Grande é arquivada
Suspeito com a arma na mão
Justiça
Justiça torna réu homem que matou Edson a tiros em conveniência na Capital
Reunião Colégio de Procuradores -
Justiça
MPMS define Comissão Eleitoral para escolha de Procurador-Geral de Justiça
Bolsonaro
Justiça
Defesa de Bolsonaro volta a pedir prisão domiciliar
Adriano foi morto com várias facadas
Interior
Acusado de matar homem com facada em São Gabriel do Oeste vai a júri popular
Imagem de homem com algema
Justiça
Justiça nega liberdade a homem que tentou matar vizinhas a facadas em Campo Grande

Mais Lidas

Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Foto: Reprodução
Geral
Vídeo: Henri Castelli tem convulsão durante prova do líder no BBB
Imagem ilustrativa
Polícia
Homem morre em confronto com o Batalhão de Choque em Campo Grande
Motos apreendidas - Foto: Divulgação
Polícia
Polícia desmantela esconderijo de motos furtadas no bairro Nhanhá e prende casal