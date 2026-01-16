TJMS mantém 8 anos de prisão a homem que abusou sexualmente de menor

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) negou absolvição a um homem condenado pela Justiça de Três Lagoas por estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). A vítima tinha 13 anos na época dos fatos.

O réu, A. de S. F., havia sido condenado inicialmente a 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de indenização mínima de R$ 10.000,00 à vítima.

A defesa recorreu alegando insuficiência de provas e que o réu não sabia a idade da vítima, além de pedir redução da pena e afastamento da indenização.

Ao analisar o caso, os desembargadores da 3ª Câmara Criminal do TJMS mantiveram a condenação, mas afastaram a indenização mínima, porque não havia pedido expresso na denúncia.

Para a Justiça, a palavra da vítima é suficiente para comprovar crimes sexuais, e consentimento ou aparência física de menores de 14 anos não excluem o crime.

A decisão reforça que o réu tinha ciência da idade da vítima, descartando a alegação de erro de tipo, e a condenação permanece em vigor.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também