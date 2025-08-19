TJMS mantém condenação de mãe que matou filho a facadas em Campo Grande

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) manteve a condenação de Rozely Henrique, conhecida como “Buga”, por matar o filho Kauã Henrique Rodrigues, de 17 anos, com golpes de faca. O crime ocorreu em 21 de julho de 2024, na Rua Pirapitinga, bairro Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.

Rozely foi condenada pelo Tribunal do Júri da 2ª Vara Criminal a 16 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. A sentença, proferida pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos, foi fundamentada em depoimentos de testemunhas e provas apresentadas em juízo, demonstrando rigor técnico e atenção ao contraditório.

A defesa recorreu ao TJMS pedindo novo julgamento e revisão da pena, alegando que a decisão do júri seria contrária às provas e questionando a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

O relator do caso, desembargador Zaloar Murat Martins de Souza, destacou que a sentença do juiz Aluízio Pereira dos Santos foi criteriosamente fundamentada, analisando a confissão e os elementos de prova, e que a decisão dos jurados está plenamente amparada pelo conjunto probatório.

O desembargador ressaltou que o elevado grau de censura à conduta da ré, ao desferir golpes de faca em regiões vitais do filho, reforça a adequação da pena estabelecida pelo magistrado. Por unanimidade, a 3ª Câmara Criminal do TJMS negou provimento ao recurso da defesa, mantendo a sentença aplicada pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos.

