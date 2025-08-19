Menu
Menu Busca terça, 19 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

TJMS mantém condenação de mãe que matou filho a facadas em Campo Grande

Tribunal de Justiça manteve a sentença do juiz Aluízio Pereira dos Santos em desfavor de Rozely Henrique, conhecida como "Buga"

19 agosto 2025 - 12h00Vinícius Santos
Kauã foi esfaqueado na barriga, teve vísceras expostas e não sobreviveu no hospitalKauã foi esfaqueado na barriga, teve vísceras expostas e não sobreviveu no hospital   (WhatsApp/JD1 Notícias)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) manteve a condenação de Rozely Henrique, conhecida como “Buga”, por matar o filho Kauã Henrique Rodrigues, de 17 anos, com golpes de faca. O crime ocorreu em 21 de julho de 2024, na Rua Pirapitinga, bairro Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.

Rozely foi condenada pelo Tribunal do Júri da 2ª Vara Criminal a 16 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. A sentença, proferida pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos, foi fundamentada em depoimentos de testemunhas e provas apresentadas em juízo, demonstrando rigor técnico e atenção ao contraditório.

A defesa recorreu ao TJMS pedindo novo julgamento e revisão da pena, alegando que a decisão do júri seria contrária às provas e questionando a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

O relator do caso, desembargador Zaloar Murat Martins de Souza, destacou que a sentença do juiz Aluízio Pereira dos Santos foi criteriosamente fundamentada, analisando a confissão e os elementos de prova, e que a decisão dos jurados está plenamente amparada pelo conjunto probatório.

O desembargador ressaltou que o elevado grau de censura à conduta da ré, ao desferir golpes de faca em regiões vitais do filho, reforça a adequação da pena estabelecida pelo magistrado. Por unanimidade, a 3ª Câmara Criminal do TJMS negou provimento ao recurso da defesa, mantendo a sentença aplicada pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Reprodução -
Interior
Justiça mantém prisão de motorista envolvido em acidente fatal em Rio Brilhante
Hugo Motta -
Justiça
Hugo Motta diz que não é razoável conceder anistia a quem "planejou matar pessoas"
Bioparque Pantanal, nos altos da Avenida Afonso Pena
Justiça
MP aponta direcionamento em obra do Aquário e pede condenação de Giroto e outros
STF; justiça
Geral
CNJ e STF realizam seminário em Brasília sobre liberdade de imprensa
Plenário do CNJ -
Justiça
TJMS analisa mais de 5 mil processos no Mutirão Pena Justa
Conselheiros afastados Iran Coelho das Neves e Waldir Neves Barbosa -
Justiça
Moraes determina retorno de conselheiros ao TCE-MS após lerdeza da Justiça
Motorista João Vítor Fonseca Vilela -
Justiça
Justiça autoriza motorista acusado de matar corredora na Capital a morar em Goiás
Rodrigo Massuo Sacuno -
Interior
Prefeito de Naviraí recorre ao TJMS para manter salário de R$ 35 mil
Merenda escolar -
Interior
Tribunal de Contas suspende pregão de R$ 1,3 milhão da merenda escolar em Aral Moreira
Elizangela Arce Correa não sobreviveu ao ataque
Polícia
Acusado de matar mulher a facadas no Los Angeles é preso em Mato Grosso

Mais Lidas

Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Polícia
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
Carro ficou praticamente destruído no acidente
Interior
Motorista morre e passageira é socorrida em estado grave em rodovia de Sidrolândia
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Clima
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul