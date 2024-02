TJMS mantém condenação de Nayara por homicídio de Karolzinha no Aero Rancho

Nesta quinta-feira (01 de fevereiro), o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) decidiu manter a condenação de Nayara Francine Nóbrega dos Santos, de 25 anos, pelo homicídio de Carolina Leandro Souto, conhecida como Karolzinha. O crime ocorreu em agosto de 2020 no bairro Jardim Aero Rancho. Nayara foi condenada a 12 anos de prisão.

A tentativa de anular o julgamento, na qual Nayara não participou, foi negada pelo TJMS. O desembargador Fernando Paes de Campos relatou a decisão, que foi acompanhada pelos demais magistrados da 3ª Câmara Criminal.

A defesa argumentou que a decisão do Conselho de Sentença era contrária às provas apresentadas nos autos. Defendeu a redução da pena por homicídio privilegiado, citando um histórico de conflitos entre Nayara e a vítima, que alegam perseguição e ameaças.

Contudo, tanto o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) quanto a Procuradoria-Geral de Justiça se posicionaram contra o pedido de Nayara Francine Nóbrega dos Santos. Em seu parecer, manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

O desembargador relator destacou que o histórico de conflitos entre a ré e a vítima não justifica a execução do crime, no qual Nayara se aproximou de Karolzinha, que estava sentada em um banco em frente à sua casa, e atirou contra ela durante uma discussão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também foi mencionada para reforçar que discussões anteriores entre vítima e acusado não excluem a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Com base nesses argumentos, o TJMS decidiu por unanimidade negar provimento ao recurso de Nayara Francine Nóbrega dos Santos, mantendo assim a sentença condenatória na sua integralidade.

PRISÃO - Quanto à situação prisional, Nayara permanece detida em um presídio feminino. Mesmo após solicitar liberdade, alegando ter filhos menores e estar amamentando, seu pedido foi negado pela justiça. Com o recurso para anular o julgamento também negado, ela continuará cumprindo a pena estabelecida pela Justiça.

