TJMS nega liberdade a acusado de matar ex-companheiro da esposa na Capital

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), por decisão da desembargadora Elizabete Anache, indeferiu liminarmente o pedido de liberdade para Vinícius Araújo de Freitas, conhecido como "Lobinho", de 24 anos. O jovem está preso, acusado de homicídio com faca contra Ezequiel Gomes Pereira, 27, ocorrido em 05 de março de 2023, no Bairro Jardim Presidente.

Ezequiel, que teria sido ex-companheiro da esposa de Vinícius, foi vítima do crime. Lobinho está atualmente detido na Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira II.

A defesa do réu apresentou um habeas corpus no TJMS, alegando que Vinícius está em prisão preventiva há 368 dias, ou seja, um ano e dois dias desde o crime. Os advogados sustentam que o acusado é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e exercia atividade profissional lícita, mesmo que de maneira informal na construção civil.

A defesa argumenta a ausência de fundamentos que justifiquem a prisão e sugere o uso de tornozeleira eletrônica, aliada a outras medidas cautelares, como alternativa à detenção. Além disso, critica a demora no julgamento, inicialmente programado para 06/03/2024, mas posteriormente remarcado para 8/05/2024.

A desembargadora Elizabete Anache, ao analisar o caso, declarou que "não vislumbra de plano esse atraso injustificado", negando o provimento ao habeas corpus interposto pela defesa do acusado. O pedido será submetido à análise do colegiado da 1ª Câmara Criminal do TJMS.

