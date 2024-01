TJMS nega liberdade a suspeitas de assassinato de pai e filho em Campo Grande

Saiba Mais Polícia Suspeitas de participarem de morte de pai e filho no Santo Eugênio estão presas

O desembargador José Ale Ahmad Netto, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), indeferiu o segundo pedido de liberdade para três mulheres suspeitas de envolvimento em um duplo homicídio ocorrido em Campo Grande. O crime, que resultou na morte de Aparecido Donizete Martins, 63 anos, conhecido como "Branco", e seu filho Naique Matheus Sotarelo Martins, 28 anos, aconteceu na noite de 25 de outubro, na Vila Santo Eugênio, bairro Universitário.

As mulheres identificadas como Juliene Carneiro Cunha, Carla Vitória Carneiro Cunha Delgadilho e Olga Juliza Carneiro Cunha Delgadilho foram presas em 14 de dezembro de 2023, após investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoas (DHPP) da Polícia Civil.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, as suspeitas confirmaram a maioria dos fatos apresentados na investigação, mas negaram veementemente qualquer participação nos homicídios.

A defesa das mulheres argumentou, em pedido de liberdade, que elas possuem residência fixa, são primárias, têm bons antecedentes e laços familiares, incluindo a gestação de uma das acusadas e a presença de um filho menor de um ano da outra.

Entretanto, o desembargador manteve a decisão de prisão temporária, ratificando a negação da liminar emitida durante o período de recesso forense. Assim, as três mulheres permanecerão presa enquanto o processo e as investigações seguem em andamento.

