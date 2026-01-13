Menu
TJMS nega reduzir pena de homem que estuprou as sobrinhas em Campo Grande

O homem foi condenado a 34 anos de prisão e ingressou com revisão criminal na tentativa de rever a dosimetria da pena

13 janeiro 2026 - 10h50Vinícius Santos

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) negou, em sede de revisão criminal, o pedido de redução de pena de um acusado condenado por estupro de vulnerável contra duas sobrinhas menores de idade, em Campo Grande. A condenação, fixada em 34 anos de reclusão, foi mantida integralmente.

A defesa sustentou que os crimes deveriam ser reconhecidos como continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal). Na prática, a tese buscava tratar os abusos como uma sequência de um mesmo crime, o que resultaria na redução do total da pena.

Por maioria de votos, os desembargadores rejeitaram o pedido. O colegiado entendeu que não há continuidade delitiva, mas sim concurso material de crimes (art. 69 do CP), hipótese que impõe a soma das penas.

Conforme destacado no julgamento, os crimes ocorreram em períodos distintos — entre 2007 e 2013 e 2012 e 2013 —, envolvendo vítimas diferentes e condutas autônomas, o que afasta a existência de um contexto fático único e de unidade de desígnios.

