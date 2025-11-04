TJMS realiza 1,4 mil audiências na XX Semana Nacional de Conciliação

Começou na última segunda-feira (3) a XX Semana Nacional de Conciliação, iniciativa promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em todo o país. A campanha segue até sexta-feira (7) e tem como objetivo mobilizar magistrados, servidores, advogados e a sociedade para a disseminação da cultura da paz e do diálogo, desestimulando condutas que podem gerar conflitos.

No Mato Grosso do Sul, o Tribunal de Justiça (TJMS) participa ativamente da ação. Durante esta semana, estão previstas 1.477 audiências em todo o Estado. Parte delas foi determinada pelos próprios magistrados responsáveis, enquanto outra parcela foi marcada a partir de pedidos realizados pelas partes interessadas em datas anteriores, conforme o Provimento nº 724, de 1º de outubro de 2025, publicado no Diário da Justiça em 15 de outubro.

As audiências podem ocorrer de forma presencial nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) de cada comarca ou por videoconferência. Nas cidades que não contam com esses centros, as conciliações serão conduzidas por conciliadores cadastrados no Cadastro Estadual de Conciliadores e Mediadores do Tribunal, além de servidores convocados para auxiliar nas sessões.

A coordenação da semana está sob responsabilidade do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec). No âmbito do TJMS, a XX Semana é coordenada pelo desembargador José Ale Ahmad Netto, designado pelo Conselho Superior da Magistratura e coordenador-geral do Nupemec. A edição de 2025 tem como tema “Conciliação e Mediação”, buscando conscientizar sobre os benefícios desses métodos como formas eficientes de resolução de conflitos, incentivando o tratamento adequado das controvérsias e a resolução consensual das demandas.

Realizada anualmente pelo CNJ, a Semana Nacional de Conciliação amplia o acesso à Justiça e estimula soluções rápidas e consensuais, tanto para conflitos judiciais quanto extrajudiciais. A participação do TJMS reforça o compromisso do tribunal em promover a cultura conciliatória e a efetividade da Justiça em Mato Grosso do Sul.

