Menu
Menu Busca terça, 04 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

TJMS realiza 1,4 mil audiências na XX Semana Nacional de Conciliação

Ao todo, 1.477 audiências serão realizadas em todo o Estado, mobilizando diferentes comarcas para o tratamento adequado de demandas apresentadas à Justiça

04 novembro 2025 - 12h12Vinícius Santos
Foto: Foto:   (Ilustrativa )

Começou na última segunda-feira (3) a XX Semana Nacional de Conciliação, iniciativa promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em todo o país. A campanha segue até sexta-feira (7) e tem como objetivo mobilizar magistrados, servidores, advogados e a sociedade para a disseminação da cultura da paz e do diálogo, desestimulando condutas que podem gerar conflitos.

No Mato Grosso do Sul, o Tribunal de Justiça (TJMS) participa ativamente da ação. Durante esta semana, estão previstas 1.477 audiências em todo o Estado. Parte delas foi determinada pelos próprios magistrados responsáveis, enquanto outra parcela foi marcada a partir de pedidos realizados pelas partes interessadas em datas anteriores, conforme o Provimento nº 724, de 1º de outubro de 2025, publicado no Diário da Justiça em 15 de outubro.

As audiências podem ocorrer de forma presencial nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) de cada comarca ou por videoconferência. Nas cidades que não contam com esses centros, as conciliações serão conduzidas por conciliadores cadastrados no Cadastro Estadual de Conciliadores e Mediadores do Tribunal, além de servidores convocados para auxiliar nas sessões.

A coordenação da semana está sob responsabilidade do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec). No âmbito do TJMS, a XX Semana é coordenada pelo desembargador José Ale Ahmad Netto, designado pelo Conselho Superior da Magistratura e coordenador-geral do Nupemec. A edição de 2025 tem como tema “Conciliação e Mediação”, buscando conscientizar sobre os benefícios desses métodos como formas eficientes de resolução de conflitos, incentivando o tratamento adequado das controvérsias e a resolução consensual das demandas.

Realizada anualmente pelo CNJ, a Semana Nacional de Conciliação amplia o acesso à Justiça e estimula soluções rápidas e consensuais, tanto para conflitos judiciais quanto extrajudiciais. A participação do TJMS reforça o compromisso do tribunal em promover a cultura conciliatória e a efetividade da Justiça em Mato Grosso do Sul.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Justiça valida demissão por justa causa de trabalhador em MS que se recusou a usar EPI
Justiça
Justiça valida demissão por justa causa de trabalhador em MS que se recusou a usar EPI
Fotos:
Justiça
Novos promotores de Justiça são empossados no MPMS
Gaeco deflagra operação contra Francisco Cezário e Federação de Futebol de MS
Justiça
Processo milionário de corrupção na Federação de Futebol segue em sigilo na Justiça
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Ministério Público fiscaliza disponibilidade de ambulâncias à população de Paranaíba
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
Justiça
Acusada de mandar matar o ex no "tribunal do crime" é julgada hoje em Campo Grande
Tarifa técnica de ônibus sobe para R$ 6,57; passageiros continuam pagando R$ 4,95 na Capital
Cidade
Tarifa técnica de ônibus sobe para R$ 6,57; passageiros continuam pagando R$ 4,95 na Capital
Viatura polícia legislativa (8 de jan/2023) -
Polícia
Com resolução da Câmara aprovada, Polícia Legislativa ganha novos poderes; veja
Plenário do Senado Federal -
Política
CPI no Senado vai apurar atuação de facções e milícias após megaoperação no RJ
Inspeção do Conselho Nacional de Justiça no TJMS começa nesta quarta-feira
Justiça
Inspeção do Conselho Nacional de Justiça no TJMS começa nesta quarta-feira
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
Justiça
Assassinato a tiros no Caiobá termina sem punição a suspeitos por falta de provas

Mais Lidas

Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
AGORA: Adolescente de 17 anos morre afogado em lagoa de Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote