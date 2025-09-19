Menu
Justiça

TJMS realiza doação de equipamentos a entidades sociais em Mato Grosso do Sul

As doações incluem computadores, monitores, cadeiras giratórias e estações de trabalho

19 setembro 2025 - 12h37Vinícius Santos
Bens doados - Foto: TJMS

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) realizou a doação de equipamentos de informática, eletrônicos e mobiliário a diversas entidades do Estado. Os bens, oriundos da substituição da rede de computadores e da modernização da estrutura do Judiciário, começaram a ser entregues e devem fortalecer serviços sociais, educacionais, de saúde e religiosos.

Entre as entidades beneficiadas estão:

- Associação de Pais e Amigos do Autista: 10 cadeiras giratórias, 10 microcomputadores, 10 monitores e 4 estações de trabalho;

- Associação Pestalozzi: 15 microcomputadores e 15 monitores;

- Associação Beneficente dos Renais Crônicos: 10 computadores completos e 10 cadeiras giratórias;

- Fundação de Turismo do Estado: 20 cadeiras giratórias.

Também receberam doações a Associação MS de Amparo à Criança e Adolescente (Assomat), a Sociedade Espírita Anorran, a Paróquia Senhor do Bonfim e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Outras doações estão em processamento e devem beneficiar a TVE, a Fraternidade Despertar, o Movimento Defesa da Vida, a Paróquia Sagrado Coração e a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).

Meire Adriana Pasquini, representante da Assomat, afirmou: “Essa doação chega em boa hora, pois precisávamos muito de cadeiras para nossa sala de informática. É uma contribuição que auxilia bastante o serviço que prestamos diariamente à comunidade.”

O presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, destacou: “O aproveitamento responsável de equipamentos e mobiliário que já não atendem mais às necessidades do Tribunal, mas que permanecem em bom estado de uso, é uma forma de contribuir diretamente com instituições que desenvolvem trabalhos fundamentais em nossa sociedade.”

