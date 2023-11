TJMS realiza mutirão para acordos em processos contra instituição bancária

Entre os dias 23 e 26 de outubro, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS), por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), promoveu um mutirão de audiências para conciliação de processos envolvendo uma instituição bancária como ré.

Conforme informações do TJMS, a ação conciliatória foi regulamentada pela Portaria nº 6, assinada pelo Des. Vilson Bertelli, coordenador do Nupemec, considerando-se a eficiência das pautas concentradas de perícias e audiências, além da necessidade de se fomentar métodos consensuais de solução de conflitos.

Durante o esforço concentrado foram realizadas audiências de conciliação presencial e, em casos excepcionais, na modalidade virtual. As audiências foram realizadas no Nupemec, por servidor devidamente capacitado e o desembargador coordenador participou da abertura do evento.

Como resultado de quatro dias de muito trabalho, foram realizadas 62 audiências, das quais em 35 foram contabilizados acordos, em um total de 56,45% de sucesso e envolvendo valores de R$ 163.050,48.

