(67) 99647-9098
Justiça

TJMS realiza Semana Nacional de Conciliação em novembro

As ações acontecem entre os dias 3 e 7 de novembro

01 novembro 2025 - 16h51Brenda Assis
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande - Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -   (Foto: Divulgação / TJMS)

O TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), por meio do Nupemec (Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos) participará, entre os dias 3 e 7 de novembro, da XX Semana Nacional de Conciliação, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em todo o país.

A iniciativa, tradicionalmente aderida pelo Poder Judiciário estadual, tem como objetivo mobilizar magistrados, servidores, advogados e a sociedade em geral para a disseminação da cultura do diálogo e da pacificação social.

Com o tema “Conciliação e Mediação”, a edição de 2025 busca fortalecer a conscientização sobre os benefícios desses métodos como formas eficientes de solução de conflitos, estimulando o tratamento adequado das controvérsias e a resolução consensual das demandas.

De acordo com o Provimento n.º 724, de 1º de outubro de 2025, publicado no Diário da Justiça desta quarta-feira, dia 15 de outubro, as audiências poderão ocorrer tanto de forma presencial quanto por videoconferência. Todas as comarcas e varas do Estado, cujos feitos permitam a conciliação, participarão do movimento, assim como os desembargadores que aderirem à iniciativa no segundo grau de jurisdição.

As partes interessadas em incluir seus processos na pauta da Semana Nacional de Conciliação podem fazer o pedido diretamente no Portal do TJMS, por meio do link https://www5.tjms.jus.br/conciliacao/agendamento/ ou clicando no banner disponibilizado na página inicial.

A coordenação da Semana, no âmbito do Judiciário sul-mato-grossense, será conduzida pelo Desembargador José Ale Ahmad Netto, designado pelo Conselho Superior da Magistratura, e coordenador-geral do Nupemec.

