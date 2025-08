TJMS registra entrada de quase 10 mil processos no mês de julho

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), presidido pelo desembargador Dorival Pavan, registrou a distribuição de 9.783 processos no mês de julho deste ano. Mesmo com esse volume, o Tribunal julgou 98,10% dos casos recebidos no período.

De janeiro a julho de 2025, o TJMS superou o número de processos recebidos, com 1.201 julgamentos a mais que as distribuições. O índice acumulado no ano chegou a 102,19%.

O Tribunal também vem cumprindo a Meta 1 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que recomenda julgar mais processos do que os distribuídos no mesmo ano. Até o momento, o TJMS atingiu 110,86% dessa meta.

Desde o início do ano, o número de processos distribuídos aumentou mês a mês. Ainda assim, os julgamentos seguem em ritmo compatível. Confira os dados:

- Janeiro : 6.652 processos distribuídos / 104,46% julgados

- Fevereiro : 7.461 distribuídos / 115,28% julgados

- Março : 7.468 distribuídos / 101,62% julgados

- Abril : 8.804 distribuídos / 95,22% julgados

- Maio : 7.389 distribuídos / 103,28% julgados

- Junho : 7.298 distribuídos / 100,11% julgados

- Julho: 9.783 distribuídos / 98,10% julgados

O TJMS informa que, com esse desempenho, mantém uma atuação voltada para a agilidade e eficiência, garantindo respostas contínuas às demandas da população de Mato Grosso do Sul.

