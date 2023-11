TJMS se destaca com primeiras posições em rankings do CNJ

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul se destacou novamente, desta vez aparecendo em primeiro e segundo lugar em dois rankings do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que reconheceu a Corte sul-mato-grossense por sua eficiência e produtividade no atendimento à demanda judicial.

No ranking, que avalia o índice de atendimento à demanda, o TJMS apareceu em primeiro lugar entre os 12 tribunais de pequeno porte e em segundo lugar no geral entre os 27 tribunais, ficando atrás apenas do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), com 121,1%.

A posição nos rankings reforça o compromisso do TJMS em lidar de forma acertada com a demanda de processos e casos que chegam à instituição. Foi utilizado como base para a classificação o Índice de Atendimento à Demanda (IAD), que verifica se o tribunal foi capaz de baixar processos pelo menos em número equivalente ao quantitativo de casos novos.

No relatório Justiça em Números de 2023, no tocante ao Segundo Grau, a Corte sul-mato-grossense, juntamente do TJTO e do TJPB, todos de pequeno porte, alcançaram um Índice de Produtividade Comparada da Justiça (IPC-Jus) de 100%. No ranking geral, o TJMS teve um IPC-Jus de 82%.

No índice de produtividade dos servidores da área judiciária, o TJMS ocupa o sexto lugar no ranking nacional, com a marca de 179, ficando apenas atrás do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, Alagoas e Amazonas.

