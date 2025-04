TJMS tem novo desembargador

O juiz substituto de 2º grau Alexandre Branco Pucci foi promovido ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), por critério de merecimento. A decisão foi tomada nesta quarta-feira (23) durante sessão do Tribunal Pleno, presidida pelo desembargador Dorival Renato Pavan.

A vaga foi aberta após a aposentadoria do desembargador Luiz Gonzaga Mendes Marques. A escolha de Pucci contou com a votação de todos os membros do colegiado. Também integraram a lista tríplice os magistrados Fábio Possik Salamene e Alexandre Antunes da Silva.

Pucci atua como juiz substituto de 2º grau desde 2023 e ingressou na magistratura sul-mato-grossense em 1994. “Como já estou há um ano e meio nessa função de juiz substituto de 2º grau, acredito que assumo este novo cargo com uma bagagem que é muito importante”, avaliou o magistrado.

Ele já passou pelas comarcas de Ribas do Rio Pardo, Corumbá e Campo Grande, sempre promovido por merecimento. Entre 1998 e 2019, participou da Turma Recursal e também atuou na Justiça Eleitoral, incluindo a função de Ouvidor Eleitoral no TRE-MS.

Formado em Direito pela Faculdade de Curitiba, o magistrado tem especialização e mestrado em Direito Processual Civil pela PUC-SP. Em 2024, iniciou doutorado na mesma instituição, após ser aprovado em primeiro lugar no processo seletivo.

Em sua trajetória recente, atuou como juiz auxiliar da Presidência do TJMS, titular da 6ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública e, mais recentemente, como membro da 2ª Câmara Criminal e da Seção Especial Criminal.

