Menu
Menu Busca sexta, 05 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Traficante da região norte preso com drogas e brinquedos de creches vai para presídio

Detido por tráfico e receptação, o suspeito operava o serviço de entrega conhecido como "disk drogas", conforme a Polícia

05 setembro 2025 - 14h24Vinícius Santos
Brinquedos recuperados - Brinquedos recuperados -   (Foto: Divulgação)

A Justiça de Campo Grande decretou nesta sexta-feira (5) a prisão preventiva de Daniel Silva Aleixo, de 24 anos, suspeito de tráfico de drogas e receptação de brinquedos furtados de creches públicas na região norte da Capital.

Ele seria morador de área pública na rua Galdino Afonso Vilela, no bairro Jardim Vida Nova, próximo à Escola Municipal Nerone Maiolino, onde funciona um trailer de lanches, que, segundo fontes policiais, poderia funcionar como “fachada” para uma "biqueira".

Daniel está detido desde a noite de quarta-feira (3), quando foi flagrado pela Força Tática da 11ª CIPM no bairro Nova Lima. Ele operava um serviço de entrega de drogas conhecido como “disk drogas” usando sua motocicleta.

Na decisão judicial consta: “ISTO POSTO, preenchidos os requisitos legais, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante e, acolho a representação feita pela Autoridade Policial, e com o parecer favorável do Ministério Público, converto a prisão em flagrante delito em PRISÃO PREVENTIVA de DANIEL SILVA ALEIXO, nos termos do artigo 310, II, in fine, c.c artigos 312 e 313, do CPP. Atento aos termos do art. 405, §2º, do CPP, a decisão proferida oralmente nesta audiência, registrada em meio audiovisual, passa a ser parte integrante desta, independentemente de sua transcrição. Expeça-se mandado de prisão no BNMP”.

Agora, ele deve ir para o presídio, onde responderá pelas acusações. A defesa pode impetrar habeas corpus no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) ou solicitar a revogação da prisão posteriormente. Até lá, o suspeito permanece em unidade prisional.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

L200, em Miranda -
Polícia
PRF apreende mais de 460 quilos de drogas em fiscalização na BR-262
Foto: Ilustrativa /
Interior
Adolescente de 15 anos é apreendido em flagrante por homicídio a facadas em Juti
Deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS) -
Política
Rodolfo Nogueira acredita que anistia trará Justiça ao Brasil
Viatura PCMS -
Justiça
Sem autoria definida, investigação de homicídio no Vila Santa Eugênia é encerrada
Assassino confesso de adolescente, "Márcio Doidão" é julgado hoje em Campo Grande
Justiça
Assassino confesso de adolescente, "Márcio Doidão" é julgado hoje em Campo Grande
O autor do crime foi preso instantes depois
Justiça
Homem é condenado a 24 anos de prisão por executar o "Opalão do PCC" em Campo Grande
Condenado por negociar drogas com traficante, ex-PM de MS entra com pedido de absolvição
Polícia
Condenado por negociar drogas com traficante, ex-PM de MS entra com pedido de absolvição
Atendimentos em Porto Murtinho (MS) -
Interior
União firma acordo para facilitar acesso a benefícios do INSS a indígenas em MS
Fórum de Dourados -
Interior
TJMS entrega Fórum de Dourados após reforma de R$ 2,57 milhões
Brinquedos recuperados -
Polícia
Traficante é preso na região norte e PM recupera brinquedos furtados de creches

Mais Lidas

O suspeito foi preso na manhã de ontem
Polícia
Preso por estupro de menino de 11 anos é jornalista e assessor de hospital em Campo Grande
JD1TV: Motorista salva menina de 12 anos de estupro
Polícia
JD1TV: Motorista salva menina de 12 anos de estupro
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande
Vendas liberadas! Ingressos para show da Ana Castela já estão disponíveis; veja valor
Comportamento
Vendas liberadas! Ingressos para show da Ana Castela já estão disponíveis; veja valor