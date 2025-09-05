Traficante da região norte preso com drogas e brinquedos de creches vai para presídio

A Justiça de Campo Grande decretou nesta sexta-feira (5) a prisão preventiva de Daniel Silva Aleixo, de 24 anos, suspeito de tráfico de drogas e receptação de brinquedos furtados de creches públicas na região norte da Capital.

Ele seria morador de área pública na rua Galdino Afonso Vilela, no bairro Jardim Vida Nova, próximo à Escola Municipal Nerone Maiolino, onde funciona um trailer de lanches, que, segundo fontes policiais, poderia funcionar como “fachada” para uma "biqueira".

Daniel está detido desde a noite de quarta-feira (3), quando foi flagrado pela Força Tática da 11ª CIPM no bairro Nova Lima. Ele operava um serviço de entrega de drogas conhecido como “disk drogas” usando sua motocicleta.

Na decisão judicial consta: “ISTO POSTO, preenchidos os requisitos legais, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante e, acolho a representação feita pela Autoridade Policial, e com o parecer favorável do Ministério Público, converto a prisão em flagrante delito em PRISÃO PREVENTIVA de DANIEL SILVA ALEIXO, nos termos do artigo 310, II, in fine, c.c artigos 312 e 313, do CPP. Atento aos termos do art. 405, §2º, do CPP, a decisão proferida oralmente nesta audiência, registrada em meio audiovisual, passa a ser parte integrante desta, independentemente de sua transcrição. Expeça-se mandado de prisão no BNMP”.

Agora, ele deve ir para o presídio, onde responderá pelas acusações. A defesa pode impetrar habeas corpus no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) ou solicitar a revogação da prisão posteriormente. Até lá, o suspeito permanece em unidade prisional.

