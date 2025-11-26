Travestis enfrentam júri nesta quarta por matar Pâmela com fogo em Campo Grande

Acontece nesta quarta-feira (21) o júri popular das travestis Bárbara Roosen Gonzales da Silva e Yara Gabriela, acusadas do homicídio de Pâmela Mirella Ferreira, de 31 anos, também travesti. O julgamento ocorre na 2ª Vara do Tribunal do Júri, sob presidência do juiz Aluizio Pereira dos Santos.

Pâmela foi internada na Santa Casa no dia 19 de janeiro de 2025, com queimaduras em cerca de 80% do corpo. Ela não resistiu e morreu na madrugada do dia 21, em decorrência de complicações nos órgãos e choque circulatório. Segundo a acusação, o ataque com fogo teria sido perpetrado pelas duas rés.

Bárbara e Yara estão presas preventivamente desde 20 de janeiro, após serem detidas em ação da Polícia Civil pelo homicídio considerado cruel contra Pâmela. Elas respondem perante o Conselho de Sentença pela morte que chocou Campo Grande.

O ataque - Segundo denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), na manhã de 19 de janeiro, por volta das 6h, Bárbara e Yara teriam atacado Pâmela em sua residência, no bairro Vila Carvalho. O crime ocorreu após um desentendimento em uma casa noturna, onde Yara chegou a ser expulsa pela segurança.

Ainda de acordo com o MPMS, as acusadas solicitaram um transporte por aplicativo, levando um galão de plástico, compraram gasolina durante o trajeto e, ao chegarem à residência de Pâmela, Yara teria despejado o combustível e ateado fogo na frente da casa, enquanto Bárbara assistia. O incêndio atingiu a vítima, que foi socorrida por vizinhos.

Após o incêndio, as duas retornaram à residência de Pâmela armadas com uma faca, ameaçando concluir o crime, mas recuaram diante da presença de vizinhos e fugiram.

Confissões - Em depoimento, Yara Gabriela confirmou ter comprado gasolina e iniciado o incêndio, mas disse não ter tido intenção de matar. Bárbara também admitiu ter acompanhado Yara na compra do combustível e presenciado o ataque.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também