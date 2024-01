TRE anuncia contrato de R$ 741 mil para reforma do Fórum Eleitoral de Ponta Porã

A empresa HOCH ENGENHARIA LTDA conquistou a licitação para realizar a reforma com ampliação do prédio que abriga o fórum eleitoral no município de Ponta Porã, vinculado ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), conforme publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (02).

O valor total do contrato foi fixado em R$ 741.100,00 (setecentos e quarenta e um mil e cem reais). Conforme extrato do Contrato Nº 41/2023, a área de ampliação será de 286,00m² e compreenderá a construção de um depósito de urnas destinado às 19ª e 52ª zonas eleitorais. O depósito fica localizado à rua Baltazar Saldanha, 1591, no bairro Jardim Ipanema.

Além da ampliação, está prevista a instalação de uma usina fotovoltaica de 45 kwp. Os equipamentos necessários, como inversores e painéis fotovoltaicos, serão fornecidos pelo contratante.

