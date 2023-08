TRE MS é destaque nacional em transparência

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) se destacou, mais uma vez, no Ranking da Transparência do Poder Judiciário, aparecendo em primeiro lugar dentre todos os 94 tribunais e conselhos, de seis segmentos do Poder Judiciário, na edição de 2023.

Atendendo todos os 84 requisitos avaliados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pelo segundo ano consecutivo, o TRE-MS recebe mais uma vez o título de Tribunal mais transparente do país.

O Presidente do TRE-MS, Desembargador Paschoal Carmello Leandro, destaca a importância desse reconhecimento para o Tribunal, além de apontar que a premiação é “fruto do esforço empreendido pelos servidores e magistrados que integram a Justiça Eleitoral sul-mato-grossense”.

“O reconhecimento pelo CNJ significa que o grau de informação disponibilizado pelo TRE-MS aos cidadãos é integral, e que todas as informações estão disponíveis em sua página na internet, podendo ser consultadas livremente, sem necessidade de qualquer requerimento, o que exterioriza uma demonstração plena de que o direito fundamental de acesso à informação está sendo assegurado a todos”, afirmou.

Para o Diretor-Geral do TRE-MS, Hardy Waldschmidt, esse reconhecimento “indica que a Justiça Eleitoral Guaicuru vem percorrendo o caminho correto na consolidação de uma gestão moderna e transparente”.

“Esse excelente resultado pelo segundo ano consecutivo deve-se ao comprometimento e competência de cada servidor que participou do processo da transparência, sendo o prêmio obtido motivo de muito orgulho para este Tribunal porque representa o reconhecimento dentro do Poder Judiciário brasileiro do padrão de excelência da nossa Corte”, disse o Diretor-Geral.

