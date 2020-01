TRE-MS empossa Juliano Tannus, como juiz eleitoral

O advogado Juliano Tannus tomou posse como Membro Efetivo da Classe Jurista do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), em cerimônia realizada nessa quinta-feira (31).



O novo jurista já ocupava o cargo de juiz membro substituto do TRE-MS em um biênio de 2017 a 2019, e agora passa a ser efetivado.

Juliano Tannus é graduado em Direito pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal (UNIDERP), possui MBAem Direito Empresarialpela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e ainda curso de Direito do Agronegócio pela Insper.

Tannus foi Conselheiro Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS) e da Junta de Recursos Fiscais do Município de Campo Grande. Ele ainda ministrou aulas no curso de Pós-Graduação em Advogado Cível, na Fundação Getúlio Vargas – FGV.

O deputado estadual Coronel David participou da cerimônia representando a Assembleia Legislativa de MS. O presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Paschoal Carmelo Leandro, o presidente do TRE-MS, Desembargador João Maria Lós, o Secretário de Estado de Fazenda Felipe Mattos, representando o Governo do Estado e outras autoridades também estiveram presentes na solenidade.

