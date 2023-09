TRE-MS já tem lista tríplice

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) acaba de decidir, nesta quarta-feira (20), a lista tríplice de advogados aptos a ocupar a vaga de membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS). Os três nomes escolhidos foram: Carlos Alberto Almeida de Oliveira, Gabriel Marinho e Lucas Costa da Rosa.

Carlos teve 28 votos, Gabriel 23, enquanto Lucas obteve 16.

O processo se deu em razão do término do segundo biênio do advogado Juliano Tannus. A nomeação do novo membro efetivo do TRE-MS será de escolha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Deixe seu Comentário

Leia Também